Папа Римский призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию

Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию в военных действиях. Он также призвал Киев и Москву достичь мира в переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Положите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перевооружиться и возобновить боевые действия, а для того, чтобы достичь мира путем реальных переговоров", - сказал понтифик в конце службы Вербного воскресенья для десятков тысяч людей на площади Святого Петра в Ватикане.

Война в Украине продолжается уже 46 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.