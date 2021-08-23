Папа Римский может отречься от Святого престола, - Libero

По данным издания, понтифик уже выразил намерение уйти.

Причиной потенциального отречения считают неудовлетворительное состояние здоровья Папы Франциска, который недавно перенес операцию на кишечнике.

Издание Il Sismografo, которое считается близким к Офису государственного секретариата, описало состояние Папы как "тяжелое и дегенеративное, и болезнь также могла быть хронической".

Отметим, в следующем году Папе Франциску исполнится 85 лет. Именно в этом возрасте отрекся от престола и его предшественник - Бенедикт XVI.