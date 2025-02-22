Папа Римський у критичному стані, йому потрібне переливання крові, - Ватикан

Сьогодні, 22 лютого, пресслужба Ватикану оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Римського.

Відомо, що Папа Франциск перебуває в лікарні "Джемеллі", де вранці у нього стався респіраторний криз. Папі було необхідно застосувати кисень на високих потоках.

Попри посилення болю, Франциск провів день у кріслі. Для підтримки його здоров'я необхідні процедури переливання крові.

"Стан Святішого Отця залишається критичним, тому, як пояснювалося вчора, Папа не є поза небезпекою. Сьогодні вранці у Папи Франциска стався астматичний респіраторний криз затяжного характеру", - зауважили в пресслужбі.