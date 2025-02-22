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Папа Римський у критичному стані, йому потрібне переливання крові, - Ватикан

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Папа Римський Франциск залишається в критичному стані після ранкового респіраторного кризу. Йому необхідне переливання крові, прогноз залишається обережним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Сьогодні, 22 лютого, пресслужба Ватикану оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Римського.

Відомо, що Папа Франциск перебуває в лікарні "Джемеллі", де вранці у нього стався респіраторний криз. Папі було необхідно застосувати кисень на високих потоках.

Попри посилення болю, Франциск провів день у кріслі. Для підтримки його здоров'я необхідні процедури переливання крові.

"Стан Святішого Отця залишається критичним, тому, як пояснювалося вчора, Папа не є поза небезпекою. Сьогодні вранці у Папи Франциска стався астматичний респіраторний криз затяжного характеру", - зауважили в пресслужбі.

 

Зауважимо, що Папа Римський Франциск вже більш як тиждень перебуває на лікуванні в римській клініці "Джемеллі".

Нагадаємо, що днями Папа Римський був госпіталізований у лікарню, оскільки у нього підозрювали бронхіт. Однак пізніше Politico заявило, що у Папи двостороння пневмонія і він перебуває на межі смерті.

Детальніше про те, що відомо про стан понтифіка - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Папа римський