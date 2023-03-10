Папа Франциск заявив, що війну в Україні підживлюють інтереси кількох "імперій"

"Там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й інших імперій", - сказав він в інтерв'ю телеканалу RSI.

При цьому Франциск не уточнив, які країни, крім Росії, вважає "імперіями."

"За трохи більше ста років було три світові війни: 14-18, 39-45 і ця, яка є світовою війною", - сказав він.

На його думку, війна розпочиналася поступово, "і тепер ніхто не може сказати, що це не глобально".

"Усі великі держави переплетені. Поле битви - Україна. Там усі воюють", - повідомив Франциск, очевидно вважаючи Росію "великою" країною.

Він також згадав інтереси військової промисловості. "Йде війна, продається стара зброя, випробовується нова", - розповів понтифік.

Франциск висловив готовність поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати до миру, назвавши його "культурною людиною".

Відставка через відсутність ясності розуму

Франциск, якому 86 років і який відзначає 10-ті роковини свого обрання 13 березня, також заявив, що піде у відставку, якщо надто втомиться і втратить здатність керувати Римо-католицькою церквою.

Його попередник Бенедикт XVI, який помер 31 грудня у віці 95 років, став першим понтифіком, який пішов у відставку приблизно за 600 років, коли він пішов у відставку у 2013 році.

На питання, що спонукає його прийняти таке ж рішення, Франциск відповів: "Втома, яка не дозволяє вам ясно бачити речі. Нестача ясності, вміння оцінювати ситуації".