Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом Кириллом

Франциск сказал, что сожалеет о том, что планы пришлось "приостановить", потому что дипломаты Ватикана сообщили, что такая встреча "может вызвать большую путаницу в данный момент".

При этом он назвал свои отношения с Кириллом "очень хорошими".

Ранее Ватикан рассматривал возможность продления поездки папы римского в Ливан 12-13 июня на день, чтобы он мог встретиться с Кириллом 14 июня в Иерусалиме.

Франциск несколько раз неявно критиковал Россию и президента Владимира Путина за войну, используя такие термины, как неоправданная агрессия и вторжение, и осуждая на зверства против мирных жителей. При этом он никогда прямо не упоминал ни Россию, ни Путина.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл прямо благословил вторжение России в Украину.

Встреча Франциска и Кирилла на Кубе в 2016 году стала первой между папой и главой Русской православной церкви после Великого раскола, разделившего христианство на восточную и западную ветви в 1054 году.