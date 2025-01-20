Папа Франциск молитиметься, щоб Трампу була послана мудрість

Понтифік, який раніше висловлював різку незгоду з антиіммігрантською риторикою Трампа, заявив, що молитиметься за те, щоб бог дарував Трампу "мудрість, силу і захист", коли він знову обійме посаду президента.

"Я сподіваюся, що під вашим керівництвом американський народ процвітатиме і завжди прагнутиме до побудови більш справедливого суспільства, в якому немає місця ненависті, дискримінації та виключенням", - сказав папа.

Вітальна записка папи надійшла наступного дня після того, як Франциск заявив, що план Трампа щодо різкого посилення заходів імміграційного контролю на всій території США стане "ганьбою".

В інтерв'ю італійському телебаченню понтифік розкритикував план Трампа в незвично різких виразах для лідера всесвітньої Католицької церкви.

"Це змусило б мігрантів, у яких нічого немає, платити, - сказав папа. - Це не працює. Так проблеми не вирішуються".

Франциск, який очолює Католицьку церкву, що налічує 1,4 мільярда парафіян, з 2013 року, останніми роками використовував незвично різкі висловлювання, критикуючи Трампа.

Під час передвиборчої кампанії 2016 року Франциск заявив, що Трамп "не християнин" через його погляди на імміграцію.