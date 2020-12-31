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Папа Франциск не будет проводить новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем

Автор: Игорь Литвиненко

Папа Римский Франциск не будет проводить новогоднюю мессу 31 декабря и 1 января. У него проблемы со здоровьем.

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Об этом сообщили в пресс-центре Ватикана.

При этом Папа Франциск проведет молитву "Ангел Господний" 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, как и было запланировано.

"Из-за болезненной невралгии седалищного нерва сегодня вечером и завтра утром богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра не будут проходить под председательством Святейший отец", - заявили в Ватикане.

Вечернюю и благодарственную молитву вечером 31 декабря проведет кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января возглавит кардинал Пьетро Паролин.

Ранее РБК-Украина писало, что Папа Франциск объявил следующий 2021 годом святого Иосифа. Также он пообещал специальную индульгенцию верующим в связи с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что Папа Римский впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца. Место в конклаве получил архиепископ Уилтон Грегори из Вашингтона.

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