ПАО "Житомиргаз" провело тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

Специалисты ПАО "Житомиргаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС

На протяжении последних недель диспетчеры ПАО "Житомиргаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной Чао "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором и оператором ГТС ГРМ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Житомиргаз" провели тестирование информационной платформы суточной балансировки, представленной Чао "Укртрансгаз". Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты ПАО "Житомиргаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточному балансировки.

"Сейчас формирование суточного баланса осложнено тем, что счетчики предприятий не оборудованы средствами дистанционной передачи данных в полном объеме, - говорит технический директор ПАО "Житомиргаз" Сергей Колесник. - Суточное балансировки газа даст всем участникам рынка видение необходимых заявленных и реализованных объемов газа и будет дисциплинировать их соблюдать всех режимов газоснабжения".

В ПАО "Житомиргаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором и оператором ГТС ГРМ. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Житомиргаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы Чао "Укртарнсгаз".

Внедрение суточного балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланированное на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневному балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.