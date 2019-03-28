ПАО "Закарпатгаз" обжалует в суде штраф НКРЭКУ

ПАО "Закарпатгаз" готовит административный иск в Окружной административный суд Киева, в котором обоснует незаконность Постановления НКРЭКУ и будет требовать его отмены. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в акте проверки ПАО "Закарпатгаз" не указано, какую именно норму законодательства было возбуждено Оператором ГРС. Предприятие не соглашается с данным решением НКРЭКУ. ПАО "Закарпатгаз" подчеркивает, что действовало исключительно в рамках действующего законодательства, а именно Закона о Рынке ПГ, Кодекса ГРМ, типового договора на распределение ПГ.

"Такое решение НКРЭКУ не имеет объективных оснований и является политически мотивированным. По состоянию на 27 марта проведена проверка и принято решение в отношении семи компаний, в том числе и ПАО "Закарпатгаз". Абсолютно все они вынесены по единому шаблону на основные идентичных актов и без достаточных юридических обоснований", – отметил технический директор ПАО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

По словам пресс-службы, в своей деятельности предприятие руководствуется рядом нормативных актов, в том числе законом Украины "О рынке природного газа" и положениям Кодекса ГРМ. Эти документы предоставляют правовые и регламентные основания для осуществления таких доначислений.

"Кодекс газораспределительных сетей принят НКРЭКУ. В нем содержится ссылка на методику, которую использовали Операторы для приведения объемов газа к стандартным условиям. И если Комиссия считает что это неправильно, то именно она имеет все полномочия урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. Потому что сейчас получается, что штрафуют Операторов ГРС за то, что они выполняют положения этого нормативного документа. Иначе как политическим такое решение не назовешь", – подчеркнул Александр Голуб.

Также в компании отметили, что приведения газа к стандартным условиям создает дискриминацию одних потребителей за счет других, ведь расчет объемов потребленного ими газа осуществляется в различных условиях.

"Выходом из этой ситуации является переход на расчеты за газ в энергетических единицах. Наложение штрафов на Операторов ГРС не решит вопрос по существу", - говорится в сообщении.