ПАО "Винницагаз" в текущем году инвестировало в сети более 8 млн гривен

В первом квартале 2019 года инвестиции ПАО "Винницагаз" в газораспределительные сети Винницкой области превысили 8 млн гривен. Это более трети запланированного финансирования на текущий год. Средства использованы на приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта и реконструкции газовых сетей региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Около 14,4 млн гривен предусмотрены для осуществления капитального ремонта, реконструкции сетей и замены устаревшего оборудования на газорегуляторных пунктах. В частности, в межотопительный период должны быть проведены капитальные ремонты 7 надземных отключающих устройств, 4 газовых колодцев, реконструкция 7 ГРП и 52 ШРП, замена 2,2 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления и др.", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, еще 1 млн гривен направлены на реконструкцию газопровода низкого давления протяженностью 5,6 км.

"Согласно расчетам компании финансирование содержания газораспределительных сетей должно составлять не менее 80 млн гривен. На сегодня имеем в четыре раза меньше. С каждого кубометра газа "Винницагаз" получает меньше 8%, что составляет 68 копеек", - говорит финансовый директор ПАО " Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

В пресс-службе отметили, что компания обслуживает 17,2 тыс. км газопроводов, 3 тыс. единиц газорегулирующего оборудования (ГРП / ШРП), 1,6 тыс. станций катодной защиты, более 106 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления.

"Около 260 км газопроводов эксплуатируются более 40 лет. Несмотря на недостаточность финансирования, предприятие делает все возможное, чтобы обеспечить надлежащее состояние сетей, бесперебойное и безаварийное распределение газа", - говорится в сообщении.