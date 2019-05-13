ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ПАО "Винницагаз" в текущем году инвестировало в сети более 8 млн гривен

Новости » Энергетика    13.05.2019 - 17:45
ПАО "Винницагаз" в текущем году инвестировало в сети более 8 млн гривен
Иллюстративное фото (пресс-служба "Винницагаза")

Средства использованы на приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта и реконструкции

В первом квартале 2019 года инвестиции ПАО "Винницагаз" в газораспределительные сети Винницкой области превысили 8 млн гривен. Это более трети запланированного финансирования на текущий год. Средства использованы на приобретение материалов и оборудования для капитального ремонта и реконструкции газовых сетей региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Около 14,4 млн гривен предусмотрены для осуществления капитального ремонта, реконструкции сетей и замены устаревшего оборудования на газорегуляторных пунктах. В частности, в межотопительный период должны быть проведены капитальные ремонты 7 надземных отключающих устройств, 4 газовых колодцев, реконструкция 7 ГРП и 52 ШРП, замена 2,2 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления и др.", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, еще 1 млн гривен направлены на реконструкцию газопровода низкого давления протяженностью 5,6 км.

"Согласно расчетам компании финансирование содержания газораспределительных сетей должно составлять не менее 80 млн гривен. На сегодня  имеем в четыре раза меньше. С каждого кубометра газа "Винницагаз" получает меньше 8%, что составляет 68 копеек", - говорит финансовый директор ПАО " Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

В пресс-службе отметили, что компания обслуживает 17,2 тыс. км газопроводов, 3 тыс. единиц газорегулирующего оборудования (ГРП / ШРП), 1,6 тыс. станций катодной защиты, более 106 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления.

"Около 260 км газопроводов эксплуатируются более 40 лет. Несмотря на недостаточность финансирования, предприятие делает все возможное, чтобы обеспечить надлежащее состояние сетей, бесперебойное и безаварийное распределение газа", - говорится в сообщении.

"Днепрогаз" заключил около 160 договоров на присоединение к газовым сетям
Новости Украины Винницагаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь