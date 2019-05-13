ПАТ "Вінницягаз" у поточному році інвестувало в мережі понад 8 млн гривень

Ілюстративне фото (прес-служба "Вінницягазу")

Кошти використані на придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту та реконструкції

У першому кварталі 2019 року інвестиції ПАТ "Вінницягаз" в газорозподільні мережі Вінницької області перевищили 8 млн гривень. Це більше третини запланованого фінансування на поточний рік. Кошти використані на придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту та реконструкції газових мереж регіону. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Близько 14,4 млн гривень передбачені для здійснення капітального ремонту, реконструкції мереж і заміни застарілого обладнання на газорегуляторних пунктах. Зокрема, в міжопалювальний період повинні бути проведені капітальні ремонти 7 надземних вимикаючих пристроїв, 4 газових колодязів, реконструкція 7 ГРП і 52 ШРП, заміна 2,2 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску та ін", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, ще 1 млн гривень спрямовані на реконструкцію газопроводу низького тиску протяжністю 5,6 км

"Згідно з розрахунками компанії фінансування утримання газорозподільних мереж має становити не менше 80 млн гривень. На сьогодні маємо в чотири рази менше. З кожного кубометра газу "Вінницягаз" отримує менше 8%, що становить 68 копійок", - говорить фінансовий директор ПАТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

У прес-службі відзначили, що компанія обслуговує 17,2 тис. км газопроводів, 3 тис. одиниць газорегулюючого обладнання (ГРП / ШРП), 1,6 тис. станцій катодного захисту, понад 106 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску.

"Близько 260 км газопроводів експлуатуються понад 40 років. Незважаючи на недостатність фінансування, підприємство робить все можливе, щоб забезпечити належний стан мереж, безперебійне та безаварійне розподіл газу", - йдеться в повідомленні.