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Интервью

ПАО "Винницагаз" провел тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

НовостиЭнергетика    05.06.2018 - 08:00
Фото: газопровод (104.ua)
Фото: газопровод (104.ua)

Специалисты ПАО "Винницагаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС

В течение последних недель диспетчеры ПАО "Винницагаз" проводили тестирование информационной платформы, представленной ПАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором ГТС и оператором ГРС, в частности по расширению доступов на TSO-IP Platform. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Винницагаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограничены доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточной балансировке.

"В настоящее время нами подаются ежедневно на информационную платформу ПАО "Укртрансгаз" 68 показателей. Часть этих данных вносится нами, но не отображается в системе. Надеемся, Оператор ГТС прислушается к нашим предложениям и до 1 августа платформа заработает на полную", - говорит технический директор ПАО "Винницагаз" Владимир Билаш.

В ПАО "Винницагаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов позволит установить полноценный обмен информацией между оператором ГТС и оператором ГРС. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года.

Внедрение суточной балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланировано на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневной балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.

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Теги публикации: Винница, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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