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ПАТ "Вінницягаз" провів тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 08:00
Фото: газопровід (104.ua)
Фото: газопровід (104.ua)

Фахівці ПАТ "Вінницягаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРС

протягом останніх тижнів диспетчери ПАТ "Вінницягаз" проводили тестування інформаційної платформи, представленої ПАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРС, зокрема щодо розширення доступів на TSO-IP Platform. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Вінницягаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРС. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування і підготовку до добової балансуванню.

"В даний час нами подаються щоденно на інформаційну платформу ПАТ "Укртрансгаз" 68 показників. Частина цих даних вноситься нами, але не відображається в системі. Сподіваємося, Оператор ГТС прислухається до наших пропозицій і до 1 серпня платформа запрацює на повну", - говорить технічний директор ПАТ "Вінницягаз" Володимир Білаш.

У ПАТ "Вінницягаз" вважають, що рішення цих і ряду технічних питань дозволить встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРС. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року.

Впровадження добової балансування ринку передбачено Кодексом газорозподільних систем та заплановано на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденній балансування споживачі зможуть закривати свій баланс кожен день, а не чекати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.

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Теги публікації: Вінниця, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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