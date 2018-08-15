ПАО "Винницагаз" готово к переходу на суточную балансировку газа

Благодаря суточной балансировке потребители смогут закрывать свой баланс не раз в месяц, а каждый день

АО "Укртрансгаз" обнародовал заявление о том, что ПАО "Винницагаз" подало некорректную информацию относительно EІC-кодов потребителей природного газа. Однако, начиная с конца 2017 года, ПАО "Винницагаз" на базе новой информационной платформы наладило регулярную передачу актуальных EIC-кодов потребителей газа. Каждый раз после передачи данных компания получает подтверждение от "Укртрансгаза" об обработке информации и отсутствии ошибок. Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаза".

Поэтому ПАО "Винницагаз" рассматривает заявление "Укртрансгаза" как попытку дискредитации, чтобы переложить на операторов ГРМ ответственность за срыв введения суточной балансировки.

Работу по поддержанию в актуальном состоянии базы данных EIC-кодов потребителей ПАО "Виницягаз" начало в 2015 году в рамках реформирования отечественного газового рынка. На сегодня компания уже присвоила такие ЕІС-коды более 450,7 тыс. потребителям газа. Вся база персональных газовых кодов потребителей была передана в адрес АО "Укртрансгаз" в ноябре 2017 года. Предоставляемые тогда замечания Оператора ГТС компания оперативно устранила в рабочем порядке. Следовательно, в декабре 2017 года АО "Укртрансгаз" была вновь передана обновленная база ЕІС-кодов потребителей. В ответ на электронное письмо с передаваемыми данными ПАО "Винницагаз" получило подтверждение следующего содержания: "Файл обработан, ошибок не найдено".

В дальнейшем ЕІС-коды потребителей компания направляет "Укртрансгазу" в электронном виде по мере того, как появляются новые потребители, в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ.

"Никакие замечания со стороны "Укртрансгаза" по несвоевременности или несоответствии поданной информации, с декабря 2017 года и по настоящее время в "Винницагаз" не поступали. Как раз наоборот - во всех случаях после передачи нами данных "Укртрансгаз" подтвердил их получения и отсутствие ошибок", - отмечает технический директор ПАО "Винницагаз" Владимир Билаш.

Публичные обвинения от "Уктрансгаз" относительно некорректности информации, касающейся ЕІС-кодов потребителей, появились только после его проверки госрегулятором и наложением на него штрафа в связи со срывом суточной балансировки, которую должны были ввести с 1 августа 2018 года. Поэтому компания считает, что заявления оператора ГТС - это попытка переложить ответственность за несвоевременный переход на суточную балансировку.

Процедура предоставления EIC-кодов введена с целью перехода на новый формат регулирования рынка, в том числе на режим суточной балансировки. ПАО "Винницагаз" полностью поддерживает переход на новую систему и готово к внедрению суточной балансировки. Ведь благодаря ему потребители смогут закрывать свой баланс не раз в месяц, а каждый день. И это, в свою очередь, значительно упростит обмен информацией между участниками и обеспечит максимально достоверный учет потребленного природного газа.