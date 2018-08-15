ПАТ "Вінницягаз" готове до переходу на добове балансування газу

Завдяки добовому балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс не раз в місяць, а щодня

АТ "Укртрансгаз" оприлюднив заяву про те, що ПАТ "Вінницягаз" подав неправдиву інформацію щодо ЕІС-кодів споживачів природного газу. Однак, починаючи з кінця 2017 року, ПАТ "Вінницягаз" на базі нової інформаційної платформи налагодило регулярну передачу актуальних EIC-кодів споживачів газу. Кожного разу після передачі даних компанія отримує підтвердження від "Укртрансгазу" про обробку інформації і відсутність помилок. Про це повідомляє прес-служба "Вінницягазу".

Тому ПАТ "Вінницягаз" розглядає заяву "Укртрансгазу" як спробу дискредитації, щоб перекласти на операторів ГРМ відповідальність за зрив введення добового балансування.

Роботу щодо підтримки в актуальному стані бази даних EIC-кодів споживачів ПАТ "Виницягаз" початок 2015 року в рамках реформування вітчизняного газового ринку. На сьогодні компанія вже надала такі ЕІС-коди більше 450,7 тис. споживачам газу. Вся база персональних газових кодів споживачів була передана на адресу АТ "Укртрансгаз" у листопаді 2017 року. Надаються тоді зауваження Оператора ГТС компанія оперативно усунула в робочому порядку. Отже, у грудні 2017 року АТ "Укртрансгаз" була знову передана оновлена база ЕІС-кодів споживачів. У відповідь на електронний лист з переданими даними ПАТ "Вінницягаз" отримало підтвердження такого змісту: "Файл оброблений, помилок не знайдено".

В подальшому ЕІС-коди споживачів компанія направляє "Укртрансгазу" в електронному вигляді у міру того, як з'являються нові споживачі, відповідно до вимог Кодексу ГРМ.

"Ніякі зауваження з боку "Укртрансгазу" за несвоєчасність або невідповідності поданої інформації, з грудня 2017 року і по теперішній час у "Вінницягаз" не надходили. Якраз навпаки - у всіх випадках після передачі нами даних "Укртрансгаз" підтвердив їх отримання та відсутність помилок", - зазначає технічний директор ПАТ "Вінницягаз" Володимир Білаш.

Публічні звинувачення від "Укртрансгаз" щодо некоректності інформації, що стосується ЕІС-кодів споживачів, з'явилися тільки після його перевірки держрегулятором і накладенням на неї штрафу у зв'язку зі зривом добового балансування, яке повинні були ввести з 1 серпня 2018 року. Тому компанія вважає, що заяви оператора ГТС - це спроба перекласти відповідальність за несвоєчасне перехід на добову балансування.

Процедура надання EIC-кодів введена з метою переходу на новий формат регулювання ринку, у тому числі на режим добового балансування. ПАТ "Вінницягаз" повністю підтримує перехід на нову систему і готове до впровадження добової балансування. Адже завдяки йому споживачі зможуть закривати свій баланс не раз в місяць, а щодня. І це, в свою чергу, значно спростить обмін інформацією між учасниками і забезпечить максимально достовірний облік спожитого природного газу.