ПАО "Винницагаз" за 10 месяцев распределило 561,5 млн куб. м газа

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В этом году использование газа населением уменьшилось на 7%

За десять месяцев текущего года ПАО "Винницагаз" распределило потребителям почти 561,5 млн куб. м природного газа. Это на 3,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эта тенденция наблюдается уже второй год подряд. Основная причина - уменьшение потребления газа бытовыми потребителями. В этом году использование газа населением уменьшилось на 7%. Бюджетные организации использовали 10,5 млн куб. м (на 100 тыс. куб. м меньше).

Рост потребления газа наблюдается в промышленности и религиозных организациях. Их показатели составили 121,6 млн куб. м и 352,6 тыс. куб. м соответственно. Почти на 3% увеличили потребление газа производители тепловой энергии.

Поступление средств от предоставления услуг по распределению газа зависит от распределенных объемов энергоресурса. Из года в год объемы потребления голубого топлива в регионе уменьшаются, соответственно уменьшаются и поступления за оказанные услуги.

"С 1 ноября 2018 года Кабинетом Министров Украины повышена цена на природный газ, однако, составляющая газораспределительных компаний в стоимости газа осталась неизменной. ПАО "Винницагаз", по-прежнему получает лишь 69 копеек от распределения 1 куб. м топлива. Данный тариф остается неизменным с 2015 года ", - объясняет технический директор ПАО "Винницагаз" Владимир Билаш.

Ситуацию осложняет задолженность перед предприятием за предоставленные потребителям услуги распределения газа, которая на конец октября текущего года превысила 3 ​​млн гривен. Из них 97% задолжали предприятия - производители тепловой энергии. Остальное - бюджетные организации и коммунально-бытовые предприятия.