ПАТ "Вінницягаз" за 10 місяців розподілило 561,5 млн куб. м газу

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

В цьому році використання газу населенням зменшилась на 7%

За десять місяців поточного року ПАТ "Вінницягаз" розподілило споживачам майже 561,5 млн куб. м природного газу. Це на 3,5% менше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ця тенденція спостерігається вже другий рік поспіль. Основна причина - зменшення споживання газу побутовими споживачами. В цьому році використання газу населенням зменшилось на 7%. Бюджетні організації використали 10,5 млн куб. м (на 100 тис. куб. м менше).

Зростання споживання газу спостерігається в промисловості і релігійних організаціях. Їх показники склали 121,6 млн куб. м і 352,6 тис. куб. м відповідно. Майже на 3% збільшили споживання газу виробники теплової енергії.

Надходження коштів від надання послуг з розподілу газу залежить від розподілених обсягів енергоресурсу. З року в рік обсяги споживання блакитного палива в регіоні зменшуються, відповідно зменшуються і надходження за надані послуги.

"З 1 листопада 2018 року Кабінетом Міністрів України підвищена ціна на природний газ, однак, складова газорозподільних компаній у вартості газу залишилася незмінною. ПАТ "Вінницягаз", як і раніше отримує лише 69 копійок від розподілу 1 куб. м палива. Даний тариф залишається незмінним з 2015 року ", - пояснює технічний директор ПАТ "Вінницягаз" Володимир Білаш.

Ситуацію ускладнює заборгованість перед підприємством за надані споживачам послуги з розподілу газу, яка на кінець жовтня поточного року перевищила 3 млн гривень. З них 97% заборгували підприємства - виробники теплової енергії. Решта - бюджетні організації і комунально-побутові підприємства.