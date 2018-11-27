ПАО "Сумыгаз" бесплатно поверило свыше 35 тыс. счетчиков газа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей

С начала года ПАО "Сумыгаз" совместно с ГП "Сумыстандартметрология" бесплатно поверили более 35 тыс. бытовых счетчиков и выявили 185 фактов вмешательства в работу приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится о том, что согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей. Она осуществляется бесплатно за средства ПАО "Сумыгаз", которые заложены в тариф на распределение газа. Демонтаж и монтаж приборов имеют право осуществлять только представители газораспределительной компании, ведь это связано с газоопасными работами. А саму поверку счетчиков осуществляют представители государственного предприятия ГП "Сумыстандартметрология".

"Нежелающие платить за использованный газ, потребители часто пытаются разными методами вмешаться в работу счетчиков. Однако, такие случаи легко фиксируются во время снятия приборов для проверки в лаборатории. Так, с начала года на Сумщине выявлено 185 фактов вмешательств, 15 из которых в новых счетчиках приобретенных потребителями", - рассказывает главный метролог ПАО "Сумыгаз" Дмитрий Голубченко.

Пресс-служба отмечает, что последствия вмешательства в работу счетчика могут обойтись нечестным потребителям иногда в десятки раз дороже стоимость "сэкономленного" природного газа. При выявлении факта вмешательства в работу счетчика именно потребитель будет вынужден оплатить стоимость экспертизы, ремонта или приобретения нового счетчика, снятие-установка прибора и возместить убытки, причиненные газораспределительном предприятию. Расчет суммы убытков происходит индивидуально для каждого отдельного случая в соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных сетей. В случае неуплаты убытков, потребителю прекращают распределение газа и дело передается в суд. В таком случае потребителю, кроме суммы долга, придется заплатить и судебные издержки.

Если по результатам проверки нарушений или отклонений в работе прибора не выявлено, то он считается пригодным к эксплуатации и его устанавливают на предыдущем месте эксплуатации.