ПАТ "Сумигаз" безкоштовно повірило понад 35 тис. лічильників газу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Плановій повірці підлягають всі лічильники побутових споживачів

Від початку року ПАТ "Сумигаз" спільно з ДП "Сумистандартметрологія" безкоштовно повірили понад 35 тис. побутових лічильників та виявили 185 фактів втручань в роботу приладів обліку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В повідомленні йдеться про те, що відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", плановій повірці підлягають всі лічильники побутових споживачів. Вона здійснюється безкоштовно за кошти ПАТ "Сумигаз", котрі закладені в тариф на розподіл газу. Демонтаж та монтаж приладів мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із газонебезпечними роботами. А саму повірку лічильників здійснюють представники державного підприємства ДП "Сумистандартметрологія".

"Небажаючі платити за використаний газ, споживачі часто намагаються різними методами втрутитися в роботу лічильників. Однак, такі випадки легко фіксуються під час зняття приладів для перевірки у лабораторії. Так, від початку року на Сумщині виявлено 185 фактів втручань, 15 з яких у нових лічильниках придбаних споживачами", - розповідає головний метролог ПАТ "Сумигаз" Дмитро Голубченко.

Прес-служба зазначає, що наслідки втручання у роботу лічильника можуть обійтися нечесним споживачам подекуди в десятки разів дорожче за вартість "заощадженого" природного газу. При виявленні факту втручання в роботу лічильника саме споживач буде змушений оплатити вартість експертизи, ремонту чи придбання нового лічильника, зняття-встановлення приладу та відшкодувати збитки, завдані газорозподільному підприємству. Розрахунок суми збитків відбувається індивідуально для кожного окремого випадку відповідно до вимог Кодексу газорозподільних мереж. У разі несплати збитків, споживачу припиняють розподіл газу та справа передається до суду. У такому випадку споживачеві, окрім суми боргу, доведеться заплатити й судові витрати.

Якщо за результатами повірки порушень або відхилень в роботі приладу не виявлено, то він вважається придатним до експлуатації і його встановлюють на попередньому місці експлуатації.