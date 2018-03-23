ПАО "Ровногаз" завершило 2017 год с убытком в размере 55,3 млн гривен

На выполнение инвестиционной программы в 2017 году ПАО "Ровногаз" направил 18,5 млн гривен

22 марта 2018 года в ПАО "Ровногаз" прошли очередные общие сборы акционеров. По итогам хозяйственной деятельности в 2017 году, чистые убытки компании составили 55,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Убыток ПАО "Ровногаз" обусловлен, в первую очередь, ростом стоимости услуг по балансированию объемов природного газа. Вместе с этим, на ухудшение финансового состояния повлияла инфляция, из-за чего существенно возросла стоимость материалов и оборудования, которые компания использует в своей текущей деятельности.

На выполнение инвестиционной программы в 2017 году ПАО "Ровногаз" направил 18,5 млн гривен. Из них – 14,0 млн гривен на мероприятия по обеспечению безопасности газоснабжения: ремонт и замену аварийных газопроводов, работы по модернизации и замене оборудования газорегулирующих пунктов, комплексное приборное обследование газораспределительных сетей и прочее, а также 4,5 млн гривен направило на бесплатное установление счетчиков газа бытовым потребителям.

"Усилия специалистов нашей компании всегда, в первую очередь, направлены на повышение безопасности в области газоснабжения. Наше предприятие выполнило все обязательства по обслуживанию газотранспортной системы Ровенской области и обеспечило стабильное и безаварийное транспортировки газа потребителям", - рассказывает финансовый директор ПАО "Ривнегаз" Виталий Зубейко.

Акционеры утвердили годовой отчет и баланс, отчеты Правления, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии общества и направления развития предприятия на 2018 год. В связи с изменениями в законодательстве были избраны новые составы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, которые вступают в свои полномочия с 1 мая 2018 года.

Несмотря на значительные убытки, ПАО "Ровногаз" не допустило задолженности по выплате заработной платы сотрудникам предприятия, обеспечило выполнение всех социальных обязательств'язань, предусмотренных коллективным договором, а также полноту отчислений в бюджеты всех уровней.