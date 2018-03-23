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Интервью

ПАО "Ровногаз" завершило 2017 год с убытком в размере 55,3 млн гривен

НовостиЭнергетика    23.03.2018 - 14:46
Фото: газ (dtek.com)
Фото: газ (dtek.com)

На выполнение инвестиционной программы в 2017 году ПАО "Ровногаз" направил 18,5 млн гривен

22 марта 2018 года в ПАО "Ровногаз" прошли очередные общие сборы акционеров. По итогам хозяйственной деятельности в 2017 году, чистые убытки компании составили 55,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Убыток ПАО "Ровногаз" обусловлен, в первую очередь, ростом стоимости услуг по балансированию объемов природного газа. Вместе с этим, на ухудшение финансового состояния повлияла инфляция, из-за чего существенно возросла стоимость материалов и оборудования, которые компания использует в своей текущей деятельности.

На выполнение инвестиционной программы в 2017 году ПАО "Ровногаз" направил 18,5 млн гривен. Из них – 14,0 млн гривен на мероприятия по обеспечению безопасности газоснабжения: ремонт и замену аварийных газопроводов, работы по модернизации и замене оборудования газорегулирующих пунктов, комплексное приборное обследование газораспределительных сетей и прочее, а также 4,5 млн гривен направило на бесплатное установление счетчиков газа бытовым потребителям.

"Усилия специалистов нашей компании всегда, в первую очередь, направлены на повышение безопасности в области газоснабжения. Наше предприятие выполнило все обязательства по обслуживанию газотранспортной системы Ровенской области и обеспечило стабильное и безаварийное транспортировки газа потребителям", - рассказывает финансовый директор ПАО "Ривнегаз" Виталий Зубейко.

Акционеры утвердили годовой отчет и баланс, отчеты Правления, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии общества и направления развития предприятия на 2018 год. В связи с изменениями в законодательстве были избраны новые составы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, которые вступают в свои полномочия с 1 мая 2018 года.

Несмотря на значительные убытки, ПАО "Ровногаз" не допустило задолженности по выплате заработной платы сотрудникам предприятия, обеспечило выполнение всех социальных обязательств'язань, предусмотренных коллективным договором, а также полноту отчислений в бюджеты всех уровней.

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Теги публикации: Ровно, газ    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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