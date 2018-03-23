ПАТ "Рівнегаз" завершило 2017 рік зі збитком в розмірі 55,3 млн гривень

На виконання інвестиційної програми в 2017 році ПАТ "Рівнегаз" направило 18,5 млн гривень

22 березня 2018 року року в ПАТ "Рівнегаз" пройшли чергові Загальні збори акціонерів. За підсумками господарської діяльності у 2017 році, чисті збитки компанії склали 55,3 млн гривень. Про це повідомляє прес-служюа компанії.

Збиток ПАТ "Рівнегаз" обумовлений, в першу чергу, зростанням вартості послуг по балансуванню обсягів природного газу. Разом з цим, на погіршення фінансового стану вплинула інфляція, через що істотно зросла вартість матеріалів і обладнання, які компанія використовує у своїй поточній діяльності.

На виконання інвестиційної програми в 2017 році ПАТ "Рівнегаз" направило 18,5 млн гривень. З них – 14,0 млн гривень на заходи щодо забезпечення безпеки газопостачання: ремонт та заміну аварійних газопроводів, роботи з модернізації та заміни обладнання газорегулюючих пунктів, комплексне приладове обстеження газорозподільних мереж та інше, а також 4,5 млн гривень направило на безкоштовне встановлення лічильників газу побутовим споживачам.

"Зусилля фахівців нашої компанії завжди, в першу чергу, спрямовані на підвищення безпеки газопостачання в області. Наше підприємство виконало всі зобов'язання з обслуговування газотранспортної системи Рівненської області і забезпечило стабільне і безаварійне транспортування газу споживачам", - розповідає директор фінансовий ПАТ "Рівнегаз" Віталій Зубейко.

Акціонери затвердили річний звіт і баланс, звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії товариства та напрямки розвитку підприємства на 2018 рік. У зв'язку зі змінами в законодавстві були обрані нові склади членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, які вступають в свої повноваження з 1 травня 2018 року.

Незважаючи на значні збитки, ПАТ "Рівнегаз" не допустило заборгованості з виплати заробітної плати співробітникам підприємства, забезпечило виконання всіх соціальних зобов'язань, передбачених колективним договором, а також повноту відрахувань до бюджетів всіх рівнів.