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ПАТ "Рівнегаз" завершило 2017 рік зі збитком в розмірі 55,3 млн гривень

НовиниЕнергетика    23.03.2018 - 14:46
Фото: газ (dtek.com)
Фото: газ (dtek.com)

На виконання інвестиційної програми в 2017 році ПАТ "Рівнегаз" направило 18,5 млн гривень

22  березня 2018 року  року в ПАТ "Рівнегаз" пройшли чергові Загальні збори акціонерів. За підсумками господарської діяльності у 2017 році, чисті збитки компанії склали  55,3 млн гривень. Про це повідомляє прес-служюа компанії.

Збиток ПАТ "Рівнегаз" обумовлений, в першу чергу, зростанням вартості послуг по балансуванню обсягів природного газу. Разом з цим, на погіршення фінансового стану вплинула інфляція, через що істотно зросла вартість матеріалів і обладнання, які компанія використовує у своїй поточній діяльності.

На виконання інвестиційної програми в 2017 році ПАТ "Рівнегаз" направило 18,5 млн гривень. З них – 14,0 млн гривень на заходи щодо забезпечення безпеки газопостачання: ремонт та заміну аварійних газопроводів, роботи з модернізації та заміни обладнання газорегулюючих пунктів, комплексне приладове обстеження газорозподільних мереж та інше, а також 4,5 млн гривень направило на безкоштовне встановлення лічильників газу побутовим споживачам.

"Зусилля фахівців нашої компанії завжди, в першу чергу, спрямовані на підвищення безпеки газопостачання в області. Наше підприємство виконало всі зобов'язання з обслуговування газотранспортної системи Рівненської  області і забезпечило стабільне і безаварійне транспортування газу споживачам", - розповідає директор фінансовий ПАТ "Рівнегаз" Віталій Зубейко.

Акціонери затвердили річний звіт і баланс, звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії товариства та напрямки розвитку підприємства на 2018 рік. У зв'язку зі змінами в законодавстві були обрані нові склади членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, які вступають в свої повноваження з 1 травня 2018 року.

Незважаючи на значні збитки, ПАТ "Рівнегаз" не допустило заборгованості з виплати заробітної плати співробітникам підприємства, забезпечило виконання всіх соціальних зобов'язань, передбачених колективним договором, а також повноту відрахувань до бюджетів всіх рівнів.

У 2017 році "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 32 нових об'єктів Кількість користувачів "Особистого кабінету" в Дніпропетровській області зросла майже на 40%
Теги: Рівне, газ
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