ПАО "Ровногаз" провело тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

Специалисты ПАО "Ровногаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС

На протяжении последних недель диспетчеры ПАО "Ровногаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором и оператором ГТС ГРС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Ровногаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточной балансировке.

"Уравновешивания спроса и предложения природного газа в газотранспортной системе забезпеччить стабильный уровень функционирование газовой системы в целом. Поэтому налаживание полноценной работы и проведение тестирования информационной платформы TSO-IP Platform является залогом успешного ее внедрения с 1 августа 2018 года", - говорит технический Директор ПАО "Ровногаз" Александр Ганжа.

В ПАО "Ровногаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором и оператором ГТС ГРС. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Ровногаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы ЧАО "Укртарнсгаз".

Внедрение суточной балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланированное на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневной балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.