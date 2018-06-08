ПАТ "Рівнегаз" провело тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Спеціалісти ПАТ "Рівнегаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ

Впродовж останніх тижнів диспетчери ПАТ "Рівнегаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПрАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Спеціалісти ПАТ "Рівнегаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

"Врівноваження попиту та пропозиції природного газу у газотранспортній системі забезпеччить стабільний рівень функціонування газової системи в цілому. Тому налагодження повноцінної роботи та проведення тестування інформаційної платфоми TSO-IP Platform є запорукою успішного її впровадження з 1 серпня 2018 року" - каже Директор технічний ПАТ "Рівнегаз" Олександр Ганжа.

В ПАТ "Рівнегаз" вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Окрім ПАТ "Рівнегаз", ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртарнсгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.