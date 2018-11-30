ПАО "Ровногаз" потратил около 7 млн гривен на подготовку к отопительному периоду

Иллюстративное фото (УНИАН)

Это обеспечит стабильную доставку природного газа

Специалисты "Ровногаза" в рамках подготовки к отопительному периоду 2018-2019 провели обследование более 10 000 км газопроводов и дворовых вводов. Также было проведено техническое обслуживание 1691 ШРП и 184 ГРП. Это обеспечит стабильную доставку природного газа свыше 261 тыс. семей и 4200 предприятий и учреждений Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты "Ровногаза" провели капитальный ремонт и замену более 13 км газопроводов, установили новое оборудование на 9 газораспределительных пунктах и 24 ШРП. Кроме того, были проведены ремонты на 21 установке электрохимзащиты газопроводов от коррозии.

"В этом году мы реконструировали 13 км газовых сетей на сумму почти 7 миллионов гривен, а также отремонтировали и заменили необходимые составляющие газотранспортной системы области, - рассказывает технический директор Александр Ганжа. – В связи с сезонностью поступления денежных средств, имеем возможность проведения работ только осенью или весной. Несовершенная система тарифных поступлений, не дает возможности выполнять летом необходимые работы в полном объеме".

В связи с низким тарифом на содержание сетей, который не пересматривался уже более 3 лет, средств хватает лишь на латание дыр и замену аварийных участков газопроводов, отмечают в пресс-службе.