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ПАТ "Рівнегаз" витратив близько 7 млн гривень на підготовку до опалювального періоду

Новини » Енергетика    30.11.2018 - 16:00
ПАТ "Рівнегаз" витратив близько 7 млн гривень на підготовку до опалювального періоду
Ілюстративне фото (УНІАН)

Це забезпечить стабільну доставку природного газу

Фахівці "Рівнегазу" в рамках підготовки до опалювального періоду 2018-2019 провели обстеження понад 10 000 км газопроводів та дворових вводів. Також було проведено технічне обслуговування 1691 ШРП та 184 ГРП. Це забезпечить стабільну доставку природного газу понад 261 тис. родин та 4200 підприємств та установ Рівненської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці "Рівнегазу" провели капітальний ремонт та заміну понад 13 км газопроводів, встановили нове обладнання на 9 газорозподільних пунктах та 24 ШРП. Крім того, було проведено ремонти на 21 установці електрохімзахисту газопроводів від корозії.

"Цього року ми реконструювали 13 км газових мереж на суму майже 7 мільйонів гривень, а також відремонтували та замінили необхідні складові газотранспортної системи області, - розповідає технічний директор Олександр Ганжа. – У зв’язку з сезонністю надходження коштів, маємо можливість проведення робіт  лише восени чи навесні. Недосконала система тарифних надходжень, не дає можливості виконувати влітку необхідні роботи в повному обсязі". 

У зв’язку з низьким тарифом на утримання мереж, який не переглядався уже більше 3 років, коштів вистачає лише на латання дір та заміну аварійних ділянок газопроводів, зазначають у прес-службі. 

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