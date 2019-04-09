"Николаевгаз" обжалует в суде решение НКРЭКУ по штрафу

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В компании считают, что такие действия Нацкомиссии противоречат ряду норм действующего законодательства

ПАО "Николаевгаз" не соглашается с решением госрегулятора НКРЭКУ о наложении на компанию штрафа в связи с приведением газа к стандартным условиям. В компании считают, что такие действия Нацкомиссии противоречат ряду норм действующего законодательства и, кроме того, являются политически мотивированными. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

"Все акты проверок НКРЭКУ операторов ГРМ являются абсолютно идентичными и не имеют четкого юридического обоснования. ПАО "Николаевгаз" может подтвердить, что, применяя корректирующие коэффициенты, действовало исключительно в рамках законодательства Украины. Чтобы доказать свою правоту, Оператор ГРМ будет обращаться в суд с целью обжалования решения НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, необходимость приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям прописана в Законе "О рынке газа", Кодексе газораспределительных сетей и Типовом договоре на распределение природного газа.

"Кодекс ГРМ, в котором есть ссылка на методику приведения газа к стандартным условиям, утверждался самим же НКРЭКУ. А теперь Нацкомиссия запрещает делать то, что сама же приняла на законодательном уровне. Такие действия иначе, как политически ангажированными, и не назовешь. Операторы ГРМ уверены, что все это происходит под давлением властей в пользу государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины", который любым способом пытается расширить свою монополию на всю сферу распределения газа", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что именно НАК "Нафтогаз Украины" передает в сети операторов ГРМ природный газ, приведенный к стандартным условиям. В финале он получает почти 90% средств, уплаченных бытовыми потребителями.

"Полученный нами от НАК "Нафтогаз Украины" объем природного газа в течение года изменяется под действием температуры и давления. Через неприведение природного газа к стандартным условиям в процессе распределения и поставки его населению, у нас возникают значительные потери, которые нам, как Оператору ГРМ, никто не компенсирует", - рассказывает и.о. директора комерческого Елена Лисовая.

По словам пресс-службы, тариф распределения для ПАО "Николаевгаз" не пересматривался с 2016 года. За этот период стоимость газа на производственно-технические потери значительно возросла по сравнению с количеством средств, заложенных в тарифе. Из-за этого компания уже несколько лет подряд несет миллионные убытки.