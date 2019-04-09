"Миколаївгаз" оскаржить в суді рішення НКРЕКП про штраф

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У компанії вважають, що такі дії Нацкомісії суперечать ряду норм чинного законодавства

ПАТ "Миколаївгаз" не погоджується з рішенням держрегулятора НКРЕКП про накладення на компанію штрафу в зв'язку з приведенням газу до стандартних умов. У компанії вважають, що такі дії Нацкомісії суперечать ряду норм чинного законодавства і, крім того, є політично мотивованими. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

"Всі акти перевірок НКРЕКП операторів ГРМ є абсолютно ідентичними та не мають чіткого юридичного обґрунтування. ПАТ "Миколаївгаз" може підтвердити, що, застосовуючи коригуючі коефіцієнти, що діяв виключно в рамках законодавства України. Щоб довести свою правоту, Оператор ГРМ буде звертатися в суд з метою оскарження рішення НКРЕКП", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, необхідність приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов прописана в Законі "Про ринок газу", Кодексі газорозподільних мереж та Типовий договір на розподіл природного газу.

"Кодекс ГРМ, в якому є посилання на методику приведення газу до стандартних умов, затверджувався самим же НКРЕКП. А тепер Нацкомісія забороняє робити те, що сама ж прийняла на законодавчому рівні. Такі дії інакше, як політично заангажованим, і не назвеш. Оператори ГРМ впевнені, що все це відбувається під тиском влади на користь державного монополіста НАК "Нафтогаз України", який будь-яким способом намагається розширити свою монополію на всю сферу розподілу газу", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії відзначили, що саме НАК "Нафтогаз України" передає в мережі операторів ГРМ природний газ, приведений до стандартних умов. У фіналі він отримує майже 90% коштів, сплачених побутовими споживачами.

"Отриманий нами від НАК "Нафтогаз України" обсяг природного газу протягом року змінюється під дією температури і тиску. Через неприведення природного газу до стандартних умов у процесі розподілу і постачання його населенню, у нас виникають значні втрати, які нам, як Оператору ГРМ, ніхто не компенсує", - розповідає в. о. директора комерційного Олена Лісова.

За словами прес-служби, тариф розподілу для ПАТ "Миколаївгаз" не переглядався з 2016 року. За цей період вартість газу на виробничо-технічні втрати значно зросла порівняно з кількістю коштів, закладених в тарифі. З-за цього компанія вже кілька років поспіль несе мільйонні збитки.