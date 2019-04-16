ПАО "Криворожгаз": объемы потребления газа в 2019 году уменьшились на 17%

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Такое падение объемов распределения газа непосредственно сказалось на финансовом состоянии компании

Общий объем потребления газа в Криворожском районе за ​​1 квартал 2019 года составил 343,9 млн куб. м, что на 17% меньше, чем в 2018 году. В результате ПАО "Криворожгаз" недополучило около 22 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа на 0,1 млн куб. м (9,5%), промышленность - на 44 млн куб. м (21,1%), население - на 15,6 млн куб. м (24,4%), а теплоснабжающие предприятия - на 10,5 млн куб. м (7,5%)", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, такое падение объемов распределения газа непосредственно сказалось на финансовом состоянии ПАО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"Если объемы газа падают, соответственно уменьшается количество средств, которые компания планировала направить на модернизацию газотранспортной системы, приобретение счетчиков, и прочее. Так 22 млн гривен, которые компания недополучила в 2018 году, позволили бы установить индивидуальные счетчики газа более 11000 потребителей", - отметила главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

Также в пресс-службе отметили, что ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределенный природный газ.

"Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. На сегодня, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед ПАО "Криворожгаз" в размере 21,1 млн гривен. Добавим, что за последние 5 лет больше газа потребители Криворожья использовали в 2014 году. В целом же объем потребления газа в течение 2012 - 2016 года сократился на 26%", - говорится в сообщении.