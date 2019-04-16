ПАТ "Криворіжгаз": обсяги споживання газу в 2019 році зменшились на 17%

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Таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані компанії

Загальний обсяг споживання газу в Криворізькому районі за 1 квартал 2019 року склав 343,9 млн куб. м, що на 17% менше, ніж у 2018 році. В результаті ПАТ "Криворіжгаз" недоотримало близько 22 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт по обслуговуванню і модернізації газових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу на 0,1 млн куб. м (9,5%), промисловість - на 44 млн куб. м (21,1%), населення - на 15,6 млн куб. м (24,4%), а теплопостачальні підприємства - на 10,5 млн куб. м (7,5%)", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані ПАТ "Криворіжгаз" і спроможності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"Якщо обсяги газу падають, відповідно зменшується кількість коштів, які компанія планувала направити на модернізацію газотранспортної системи, придбання лічильників, тощо. Так 22 млн гривень, які компанія недоотримала в 2018 році, дозволили б встановити індивідуальні лічильники газу понад 11000 споживачів", - зазначила головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Марина Терентьєва.

Також у прес-службі зазначили, що ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ.

"Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. На сьогодні, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед ПАТ "Криворіжгаз" на суму 21,1 млн гривень. Додамо, що за останні 5 років більше газу споживачі Криворіжжя використовували в 2014 році. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2012 - 2016 роки скоротився на 26%", - йдеться в повідомленні.