ПАО "Криворожгаз" готов к переходу на суточное балансирование газа

Введение ежедневного балансирования позволит потребителям закрывать свой баланс каждый день, не дожидаясь завершения месяца

АО "Укртрансгаз" обвинил ПАО "Криворожгаз", в предоставлении некорректной информации, касающейся EIC-кодов потребителей газа. Однако, начиная с конца 2017 года ПАО "Криворожгаз" на базе новой информационной платформы наладил регулярную передачу актуальных EIC-кодов потребителей газа. Все данные EIC-кодов передаются в электронном виде, а на каждое электронное сообщение ПАО "Криворожгаз" получает подтверждение о том, что файл обработано и ошибок не найдено. Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

В 2015 году в рамках реформирования отечественного газового рынка "Криворожгаз" начал работу по поддержанию в актуальном состоянии базы данных EIC-кодов потребителей. На сегодня ПАО "Криворижггаз" уже присвоил такие EIC -коды примерно 290 тыс. потребителей газа и передал информацию по каждому из них в АО "Укртрансгаз". Только на основе этих кодов АО "Уктрансгаз" может выделять номинации для потребителей газа. Поэтому, ПАО "Криворожгаз" постоянно работает над процессом актуализации базы данных потребителей. Каждый раз, обновленная информация EIC-кодов передается в установленный срок и в соответствующем формат в АО "Уктрансгаз". На каждое отправленное сообщение ПАО "Криворожгаз" получает подтверждение в виде электронных писем-ответов "файл обработан, ошибок не найдено", то есть принято в работу.

"Присвоение и передача EIC -кодов потребителей в АО "Укртррансгаз" - это технический процесс, который длится почти четыре года. Данные обновляются в постоянном режиме и оперативно передаются нашей компанией Оператору ГТС. Однако, только сейчас в адрес нашей компании стали звучать обвинения в некорректности информации, касающейся EIC-кодов потребителей. Произошло это после проверки госрегулятором "Уктрансгаз" и наложения на него штрафа за срыв перехода на суточное балансирование, которое должно стартовать с 1 августа 2018", - говорит директор коммерческий ПАО "Криворожгаз" Анна Ковпак.

Поэтому ПАО "Криворожгаз" считает, что такие заявления АО "Укртрансгаз" направлены на дискредитацию компании с целью снять с себя ответственность за несвоевременный переход на суточное балансирование.

EIC -код (Energy Identification Code) - это код по которому все участники рынка могут идентифицировать потребителя газа, его параметры и точки коммерческого учета. На базе этих данных Оператор ГТС должен был создать информационную платформу для обмена данными по объемам потребления газа между участниками рынка. Введение ежедневного балансирования позволит потребителям закрывать свой баланс каждый день, не дожидаясь завершения месяца, как сейчас. Со своей стороны ПАО "Криворожгаз" полностью готов к внедрению суточного балансирования рынка и осуществляет сбор и анализ оперативных данных о распределении газа среди 290 тыс. потребителей Кривого Рога и Криворожского района на базе собственной информационной платформы.