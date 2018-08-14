ПАТ "Криворіжгаз" готовий до переходу на добове балансування газу

Введення щоденного балансування дозволить споживачам закривати свій баланс кожен день, не чекаючи завершення місяця

АТ "Укртрансгаз" звинуватив ПАТ "Криворіжгаз", в наданні некоректної інформації, що стосується EIC-кодів споживачів газу. Однак, починаючи з кінця 2017 року ПАТ "Криворіжгаз" на базі нової інформаційної платформи налагодив регулярну передачу актуальних EIC-кодів споживачів газу. Всі дані EIC-кодів передаються в електронному вигляді, а на кожне електронне повідомлення ПАТ "Криворіжгаз" отримує підтвердження про те, що файл опрацьовано і помилок не знайдено. Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

У 2015 році в рамках реформування вітчизняного газового ринку "Криворіжгаз" почав роботу щодо підтримки в актуальному стані бази даних EIC-кодів споживачів. На сьогодні ПАТ "Криворижггаз" вже присвоїв такі EIC -коди приблизно 290 тис. споживачів газу і передав інформацію по кожному з них в АТ "Укртрансгаз". Тільки на основі цих кодів АТ "Укртрансгаз" може виділяти номінації для споживачів газу. Тому, ПАТ "Криворіжгаз" постійно працює над процесом актуалізації бази даних споживачів. Кожен раз, оновлена інформація EIC-кодів передається у встановлений строк і у відповідному формат в АТ "Укртрансгаз". На кожне відправлене повідомлення ПАТ "Криворіжгаз" отримує підтвердження у вигляді електронних листів-відповідей "файл оброблений, помилок не знайдено", тобто прийнято в роботу.

"Привласнення і передача EIC -кодів споживачів в АТ "Укртррансгаз" - це технічний процес, який триває майже чотири роки. Дані оновлюються в постійному режимі і оперативно передаються нашою компанією Оператору ГТС. Однак, тільки зараз в адресу нашої компанії почали звучати звинувачення у некоректності інформації, що стосується EIC-кодів споживачів. Сталося це після перевірки держрегулятором "Укртрансгаз" і накладення на нього штрафу за зрив переходу на добове балансування, яке має стартувати з 1 серпня 2018", - говорить комерційний директор ПАТ "Криворіжгаз" Анна Ковпак.

Тому ПАТ "Криворіжгаз" вважає, що такі заяви АТ "Укртрансгаз" спрямовані на дискредитацію компанії з метою зняти з себе відповідальність за несвоєчасне перехід на добове балансування.

EIC -код (Energy Identification Code) - код за яким всі учасники ринку можуть ідентифікувати споживача газу, його параметри та точки комерційного обліку. На базі цих даних Оператор ГТС повинен був створити інформаційну платформу для обміну даними щодо обсягів споживання газу між учасниками ринку. Введення щоденного балансування дозволить споживачам закривати свій баланс кожен день, не чекаючи завершення місяці, як зараз. Зі свого боку ПАТ "Криворіжгаз" повністю готовий до впровадження добового балансування ринку і здійснює збір та аналіз оперативних даних про розподіл газу серед 290 тис. споживачів Кривого Рогу і Криворізького району на базі власної інформаційної платформи.