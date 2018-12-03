ПАО "Криворожгаз" за 10 месяцев доставило потребителям более 796,5 млн куб. м газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей

За десять месяцев текущего года ПАО "Криворожгаз" было распределено потребителям более 796,5 млн куб. м природного газа. Это на 5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа - на 1,7 млн куб. м (11%), промышленность – на 33,7 млн куб. м (5,6%), а население - на 20,5 млн куб. м (18,2%).

"Уменьшение объемов распределения природного газа негативно влияют на деятельность компании. За последние 5 лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 26%", - отметила главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

Падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии ПАО "Криворожгаз". Потому как компания получает только 35,5 копеек за доставку одного кубометра газа. В результате компания недополучила около 14 млн гривен от запланированной тарифной выручки. Она является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей.

Кроме того, ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределенный природный газ. По состоянию на сегодня, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед ПАО "Криворожгаз" в размере 3,4 млн гривен.

Напомним, что с 2012 года потребление газа клиентами ПАО "Криворожгаз" постоянно снижается. Так, в 2015 году потребление газа упало на 19%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение 2012 - 2016 года сократился на 26%.