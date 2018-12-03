ПАТ "Криворіжгаз" за 10 місяців доставило споживачам більш 796,5 млн куб. м газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів

За десять місяців поточного року ПАТ "Криворіжгаз" було розподілено споживачам більш 796,5 млн куб. м природного газу. Це на 5% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу - на 1,7 млн куб. м (11%), промисловість – на 33,7 млн куб. м (5,6%), а населення - на 20,5 млн куб. м (18,2%).

"Зменшення обсягів розподілу природного газу негативно впливають на діяльність компанії. За останні 5 років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротився на 26%", - зазначила головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Марина Терентьєва.

Падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані ПАТ "Криворіжгаз". Тому як компанія отримує тільки 35,5 копійок за доставку одного кубометра газу. В результаті компанія недоотримала близько 14 млн гривень від запланованої тарифної виручки. Вона є єдиним джерелом фінансування робіт по обслуговуванню і модернізації газових мереж.

Крім того, ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Станом на сьогодні, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед ПАТ "Криворіжгаз" у розмірі 3,4 млн гривень.

Нагадаємо, що з 2012 року споживання газу клієнтами ПАТ "Криворіжгаз" постійно знижується. Так, у 2015 році споживання газу впало на 19%, в 2016 - на 9%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2012 - 2016 роки скоротився на 26%.