ПАО "Хмельницкгаз" потратил около 20 млн гривен на подготовку к отопительному сезону

Иллюстративное фото (УНИАН)

В течение межотопительного периода газовики провели испытания 850 км подземных газопроводов

Специалисты "Хмельницкгаза" в рамках подготовки к отопительному периода 2018-2019 провели обследование более 90% газопроводов и 100% газорегуляторных пунктов. Стоимость этих мероприятий составила 20 млн гривен. Это обеспечит стабильную доставку природного газа до более 400 тыс. семей и около 3 тыс. предприятий и учреждений Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты "Хмельницкгаза" провели капитальный ремонт и замену 13 км газопроводов, установили новое оборудование на 11 газораспределительных пунктах и 19 ШРП. Ремонты были проведены на 19 ГРП и ШРП, 91 установке электрохимзащиты газопроводов от коррозии.

"В этом году мы реконструировали 13 км газовых сетей на сумму почти 5 млн гривен, а также отремонтировали и заменили необходимые составляющие газотранспортной системы области, - рассказывает технический директор Александр Лоб. – В связи с сезонностью поступления денежных средств, имеем лишь несколько процентов от общего объема финансирования. Несовершенная система тарифных поступлений, не дает возможности выполнять летом необходимые работы в полном объеме".

В течение межотопительного периода газовики провели испытания 850 км подземных газопроводов. Сейчас все без исключения газораспределительные пункты, запорные устройства и станции катодной защиты прошли плановое техническое обслуживание.