ПАТ "Хмельницькгаз" витратив близько 20 млн гривень на підготовку до опалювального сезону

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Впродовж міжопалювального періоду газівники провели випробування 850 км підземних газопроводів

Фахівці "Хмельницькгазу" в рамках підготовки до опалювального періоду 2018-2019 провели обстеження понад 90% газогонів та 100% газорегуляторних пунктів. Вартість цих заходів склала 20 млн гривень. Це забезпечить стабільну доставку природного газу до понад 400 тис. сімей та біля 3 тис. підприємств та установ Хмельницької області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці "Хмельницькгазу" провели капітальний ремонт та заміну 13 км газопроводів, встановили нове обладнання на 11 газорозподільних пунктах та 19 ШРП. Ремонти були проведені на 19 ГРП та ШРП, 91 установці електрохімзахисту газопроводів від корозії.

"Цього року ми реконструювали 13 км газових мереж на суму майже 5 млн гривень, а також відремонтували та замінили необхідні складові газотранспортної системи області, - розповідає технічний директор Олександр Лоб. – В зв’язку з сезонністю надходження коштів, маємо лише кілька відсотків від загального обсягу фінансування. Недосконала система тарифних надходжень, не дає можливості виконувати влітку необхідні роботи в повному обсязі".

Впродовж міжопалювального періоду газівники провели випробування 850 км підземних газопроводів. Наразі всі без виключення газорозподільні пункти, запірні пристрої та станції катодного захисту пройшли планове технічне обслуговування.