ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ПАО "Хмельницкгаз" открыл еще один современный центр обслуживания клиентов

Новости » Энергетика    12.12.2018 - 19:13
ПАО "Хмельницкгаз" открыл еще один современный центр обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В ЦОК потребитель имеет максимальный доступ к информации, которую при необходимости получает у специалиста или на информационных стендах, мониторах

Хмельницкая область стала одной из первых в Украине, где за 2 года открылись сразу четыре новых и современных центрах обслуживания клиентов европейского образца. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Хмельницкгаз".

Отмечается, что в них в полной мере соблюдена главная концепция: комфортные условия для клиентов, просторные помещения, удобные залы ожидания, доступ к wi-fi, возможность воспользоваться услугами Личного кабинета и сразу на месте зарегистрироваться в нем, а также оплатить услуги через терминалы. При этом, потребитель имеет максимальный доступ к информации, которую при необходимости получает у специалиста или на информационных стендах, мониторах.

"Открытие уже четвертого центра обслуживания клиентов в Хмельницкой области – событие, важное как для газовиков, так и для потребителей. Ведь десятки лет компания стремилась усовершенствовать клиентский сервис, привести его в соответствие с мировыми стандартами и требованиями. Поэтому исключительно за средства компании за короткое время осуществилась давняя мечта потребителей", - заявил председатель правления ПАО "Хмельницкгаз" Михаил Юрченко.

Также в пресс-службе сообщают, что в центрах реализовано немало нововведений. Среди них - помощь специалистов в пользовании терминалами, автоматизированная электронная очередь, достаточное количество менеджеров и специалистов необходимого профиля. Кроме того, все зоны обслуживания удобно обозначены навигационными табличками.

"Нам удалось совместить в просторных помещениях центров весь спектр услуг: от расчетов за газ до процесса присоединения к газовым сетям, изготовления проектной документации, - отметила начальник управления клиентского сервиса ПАО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец. - Кроме того, благодаря совершенству данного проекта, мы аннулировали до недавнего времени существующие очереди".

В пресс-службе также подчеркнули, что современные технологии обслуживания и доступность ЦОКов дают возможность сэкономить время, упростить процедуру получения услуг, а также быть в курсе всех нововведений на газовом рынке страны.

На Волыни для почти 20 тыс. потребителей газа без счетчиков действуют новые нормы За год центр обслуживания клиентов "Николаевгаза" предоставил более 90 тыс. консультаций
Новости Украины Хмельницкийгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь