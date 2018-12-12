ПАО "Хмельницкгаз" открыл еще один современный центр обслуживания клиентов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В ЦОК потребитель имеет максимальный доступ к информации, которую при необходимости получает у специалиста или на информационных стендах, мониторах

Хмельницкая область стала одной из первых в Украине, где за 2 года открылись сразу четыре новых и современных центрах обслуживания клиентов европейского образца. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Хмельницкгаз".

Отмечается, что в них в полной мере соблюдена главная концепция: комфортные условия для клиентов, просторные помещения, удобные залы ожидания, доступ к wi-fi, возможность воспользоваться услугами Личного кабинета и сразу на месте зарегистрироваться в нем, а также оплатить услуги через терминалы. При этом, потребитель имеет максимальный доступ к информации, которую при необходимости получает у специалиста или на информационных стендах, мониторах.

"Открытие уже четвертого центра обслуживания клиентов в Хмельницкой области – событие, важное как для газовиков, так и для потребителей. Ведь десятки лет компания стремилась усовершенствовать клиентский сервис, привести его в соответствие с мировыми стандартами и требованиями. Поэтому исключительно за средства компании за короткое время осуществилась давняя мечта потребителей", - заявил председатель правления ПАО "Хмельницкгаз" Михаил Юрченко.

Также в пресс-службе сообщают, что в центрах реализовано немало нововведений. Среди них - помощь специалистов в пользовании терминалами, автоматизированная электронная очередь, достаточное количество менеджеров и специалистов необходимого профиля. Кроме того, все зоны обслуживания удобно обозначены навигационными табличками.

"Нам удалось совместить в просторных помещениях центров весь спектр услуг: от расчетов за газ до процесса присоединения к газовым сетям, изготовления проектной документации, - отметила начальник управления клиентского сервиса ПАО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец. - Кроме того, благодаря совершенству данного проекта, мы аннулировали до недавнего времени существующие очереди".

В пресс-службе также подчеркнули, что современные технологии обслуживания и доступность ЦОКов дают возможность сэкономить время, упростить процедуру получения услуг, а также быть в курсе всех нововведений на газовом рынке страны.