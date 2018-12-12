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ПАТ "Хмельницькгаз" відкрив ще один сучасний центр обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика    12.12.2018 - 19:13
ПАТ "Хмельницькгаз" відкрив ще один сучасний центр обслуговування клієнтів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В ЦОК споживач має максимальний доступ до інформації, яку за потреби отримує у фахівця або на інформаційних стендах, моніторах

Хмельницька область стала однією з перших в Україні, де за 2 роки відкрились одразу чотири нових та сучасних центри обслуговування клієнтів європейського зразка. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Хмельницькгаз".

Зазначається, що у них в повній мірі дотримана головна концепція: комфортні умови для клієнтів, просторі приміщення, зручні зали очікування, доступ до wi-fi, можливість скористатися послугами Особистого кабінету та одразу на місці зареєструватися у ньому, а також сплатити за послуги через термінали. При цьому, споживач має максимальний доступ до інформації, яку за потреби отримує у фахівця або на інформаційних стендах, моніторах.

"Відкриття уже четвертого центру обслуговування клієнтів на Хмельниччині – подія, важлива як для газовиків,  так і для споживачів. Адже десятки років компанія прагнула удосконалити клієнтський сервіс, привести його у відповідність до світових стандартів та вимог. Тому виключно за кошти компанії за короткий час здійснилася  давня мрія  споживачів", - заявив голова правління ПАТ "Хмельницькгаз" Михайло Юрченко.

Також в прес-службі повідомляють, що у центрах реалізовано чимало нововведень. Серед них - допомога фахівців у користуванні терміналами, автоматизована електронна черга, достатня кількість менеджерів та фахівців необхідного профілю. Крім того, усі зони обслуговування зручно позначені навігаційними табличками.

"Нам вдалося поєднати  у просторих приміщеннях центрів увесь спектр послуг: від розрахунків за газ до процесу приєднання до газових мереж, виготовлення проектної документації тощо, - зазначила начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. - Крім того,  завдяки досконалості даного проекту, ми анулювали донедавна існуючі черги".

В прес-службі також підкреслили, що сучасні технології обслуговування та доступність ЦОКів дають можливість зекономити час, спростити процедуру одержання послуг, а також бути в курсі усіх нововведень на газовому ринку країни.

На Волині для майже 20 тис. споживачів газу без лічильників діють нові норми За рік центр обслуговування клієнтів "Миколаївгазу" надав понад 90 тис. консультацій
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