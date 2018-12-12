ПАТ "Хмельницькгаз" відкрив ще один сучасний центр обслуговування клієнтів

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В ЦОК споживач має максимальний доступ до інформації, яку за потреби отримує у фахівця або на інформаційних стендах, моніторах

Хмельницька область стала однією з перших в Україні, де за 2 роки відкрились одразу чотири нових та сучасних центри обслуговування клієнтів європейського зразка. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Хмельницькгаз".

Зазначається, що у них в повній мірі дотримана головна концепція: комфортні умови для клієнтів, просторі приміщення, зручні зали очікування, доступ до wi-fi, можливість скористатися послугами Особистого кабінету та одразу на місці зареєструватися у ньому, а також сплатити за послуги через термінали. При цьому, споживач має максимальний доступ до інформації, яку за потреби отримує у фахівця або на інформаційних стендах, моніторах.

"Відкриття уже четвертого центру обслуговування клієнтів на Хмельниччині – подія, важлива як для газовиків, так і для споживачів. Адже десятки років компанія прагнула удосконалити клієнтський сервіс, привести його у відповідність до світових стандартів та вимог. Тому виключно за кошти компанії за короткий час здійснилася давня мрія споживачів", - заявив голова правління ПАТ "Хмельницькгаз" Михайло Юрченко.

Також в прес-службі повідомляють, що у центрах реалізовано чимало нововведень. Серед них - допомога фахівців у користуванні терміналами, автоматизована електронна черга, достатня кількість менеджерів та фахівців необхідного профілю. Крім того, усі зони обслуговування зручно позначені навігаційними табличками.

"Нам вдалося поєднати у просторих приміщеннях центрів увесь спектр послуг: від розрахунків за газ до процесу приєднання до газових мереж, виготовлення проектної документації тощо, - зазначила начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. - Крім того, завдяки досконалості даного проекту, ми анулювали донедавна існуючі черги".

В прес-службі також підкреслили, що сучасні технології обслуговування та доступність ЦОКів дають можливість зекономити час, спростити процедуру одержання послуг, а також бути в курсі усіх нововведень на газовому ринку країни.