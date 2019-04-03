ПАО "Харьковгаз" обжалует решение НКРЭКУ о наложении штрафа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Компания считает действия регулятора политически-мотивированными

ПАО "Харьковгаз" считает безосновательным и политически-мотивированным решение НКРЭКУ о наложении штрафа на компанию из-за приведения объемов газа, используемых бытовыми потребителями, к стандартным условиям и будет оспаривать решение регулятора в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Приведение объемов газа к стандартным условиям для всех потребителей предусмотрено Законом Украины "О рынке газа", Кодексом ГРС и условиями типового договора на распределение, утвержденного Постановлением НКРЭКУ № 2498 от 30.09.2015 г.", - говорится в сообщении.

Так, по словам пресс-службы, в п. 5.3 раздела V типового договора между ПАО "Харьковгаз" и потребителями - жителями Харьковской области четко указывается, что за расчетную единицу распределенного и потребленного природного газа берется один кубический метр природного газа, приведенный к стандартным условиям.

"Учет природного газа для промышленных потребителей, бюджетных организаций, отопительных котелен, бытовых потребителей - населения, согласно действующему законодательству должен осуществляться с приведением использованных объемов к стандартным условиям. ПАО "Харьковгаз" не имеет оснований нарушать Закон Украины и условия договора между компанией и потребителями", - отметила коммерческий директор ПАО "Харьковгаз" Ирина Листова.

Компания считает действия регулятора НКРЭКУ политически-мотивированными, что нарушает условия Закона "Про НКРЭКУ".

"Так, акт о нарушении лицензионных условий ПАО "Харьковгаз" не имеет ссылки на нарушение норм действующего законодательства. Содержит только общую ссылку на главу 4 раздела IX Кодекса ГРМ, которая якобы была нарушена компанией. Если процитировать эту главу, там указывается, что определение фактического объема потребления (распределения) природного газа по объекту бытового потребителя осуществляется на основании данных счетчика газа, с учетом требований Кодекса и договора. Требованиями раздела IX Кодекса ГРС и раздела V договора с потребителями предусмотрено приведение объемов газа к стандартным условиям", - говорится в сообщении.

Также по словам пресс-службы, НКРЭКУ развернула масштабную кампанию против Операторов ГРМ.

"Комиссия подыгрывает НАК "Нафтогаз Украины" в его стремлении создать полную монополию в сфере поставок и распределения газа в Украине. Именно НАК "Нафтогаз Украины", по решению Кабмина, уже получает около 90% средств, оплаченных бытовыми потребителями за газ. Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины", по решению Кабмина, осуществляет продажу природного газа для нужд населения, то есть является оптовым поставщиком топлива. НАК "Нафтогаз Украины" передает в газораспределительные сети ПАО "Харьковгаз" объемы газа для бытовых потребителей, приведенные к стандартным условиям. Однако, санкции и штрафы к "Нафтогазу" не применяются", - говорится в сообщении.