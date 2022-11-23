Паніка у Криму та оборона на Донбасі: актуальні карти боїв

Контрнаступ у Луганській області

Українські війська продовжують контрнаступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, тоді як російські операції гальмуються через негоду. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські артилерійські підрозділи відбили українські сили, які намагалися просунутися у напрямку Новоселівського (23 км на північний захід від Сватового).

Луганська обласна адміністрація України заявила, що російські війська вели оборону та продовжували артилерійський вогонь в районах Новоселівського, Стельмахівки, Майданчика та Макіївки – все на захід від траси Н26 та Р66.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російський штурм біля Стельмахівки, тоді як російське МО стверджує, що вони припинили спробу ЗСУ захопити цей населений пункт.

Заступник міністра внутрішніх справ так званої "ЛНР" Віталій Кисельов поширив відеоматеріали, які нібито демонструють наслідки спроби наступу українських військ під Орлянкою. Російське джерело стверджувало, що російські сили відбили штурм Куземівки, а також атаки у напрямку Голикового та Червонопопівки. У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжують регулярний вогонь непрямим наведенням упродовж лінії зіткнення на сході Харківської та заході Луганської областей.

Українські війська продовжують відбивати російські штурми на захід від Лисичанська. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що українські війська щодня відбивають російські атаки на Білогорівку. Російське джерело стверджувало, що російські війська є дуже активними в районі Верхньокам'янки і заявив, що українські сили обстрілюють російську техніку в цьому районі.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжують вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили штурм росіян на Бахмут, біля Спірного, Білогорівки, Яковлівки, Соледара та Опитного. Також Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки у межі в районі Кам'янки та Веселого, Первомайського, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

"Народне ополчення" так званої "ДНР" опублікувало відео, на якому нібито показано, як 100-та бригада "ДНР" веде штурм українських позицій поблизу Невельського. Декілька російських джерел стверджували, що російські війська просунулися до Мар'їнки, а ЗСУ зазнали великих втрат і повільно відступають із позицій у місті. Російські військові блогери також стверджують, що російські війська також перерізали дві з трьох доріг постачання до Мар'їнки. Росіяни пояснюють своє повільне просування в районі Мар'янки тим, що навколишній ландшафт в основному складається з відкритих полів з невеликим покриттям.

Російський військовий блогер стверджує, що російські сили відбили українські контратаки на російські позиції у Павлівці 20 та 21 листопада. Базована в Грузії розвідувальна група з відкритих джерел припустила, що російські сили, можливо, чекають більш сухої погоди, щоб відновити наступальні операції у напрямках Гуляйполе, Вугледар та Мар'їнка.

Ситуація на півдні

Російські війська продовжують будівництво укріплень у Херсонській області на південь від Дніпра. У Генштабі України повідомили, що російські війська також продовжили обстріл українських позицій на правому березі Дніпра. Російське джерело стверджувало, що російська артилерія відбила українську розвідгрупу, яка намагалася перетнути річку Дніпро на човні, але не навела жодних доказів цього твердження.

Український центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також повідомив, що українські сили продовжують проводити неконкретизовані дії на Кінбурнській косі, але уточнивши, що російські війська досі утримують там позиції.

Міноборони Росії продовжує звинувачувати Україну у провокуванні техногенної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Міноборони Росії звинуватило українські сили в обстрілі ЗАЕС 21 листопада, заявивши, що Україна погрожувала вчинити катастрофу.

Міноборони Росії та інший російський джерело стверджували, що російські війська знищили українські артилерійські системи у Марганці Дніпропетровської області, які відповідали за обстріл ЗАЕС. Водночас представники Дніпропетровської області повідомили, що 22 листопада російські війська обстріляли Марганець та прилеглі населені пункти з боку Енергодару.

"Раніше ISW оцінювало, що ці звинувачення, ймовірно, є продовженням російських інформаційних та фальшивих операцій для консолідації контролю над станцією та спробою представити російський контроль над ЗАЕС як важливе умову для уникнення техногенної ядерної або радіологічної катастрофи", - зазначають аналітики.

Деякі російські джерела припустили, що російська окупаційна влада передасть ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) та українській владі через передбачувану посилену нестабільність на ЗАЕС. Проте Кремль, швидше за все, продовжуватиме відстоювати контроль над ЗАЕС як інструментом міжнародного впливу.

Кримська окупаційна влада демонструє підвищене занепокоєння, ймовірно, через українські удари по російських наземних лініях зв'язку (GLOC) на півострові та тяглі військові операції на Кінбурнській косі. Російські джерела поширили кадри активації російської ППО 22 листопада, стверджуючи, що російські війська збили кілька українських безпілотників над Кримом.

Згодом глава окупації Криму Сергій Аксьонов оголосив, що Крим підвищує рівень терористичної загрози до високого (жовтого) не менше 7 грудня. Російські військові блогери стверджували, що їхня влада готується до евакуації чиновників адміністрації та військової техніки в Вірменську через загрозу українських ударів по Північному Криму.

Аксьонов заперечував заяви про евакуацію, а деякі військові блогери стверджували, що окупаційна влада Вірменська проводила навчання з евакуації.

"ISW не може підтвердити правдивість цих заяв. Український центр також повідомив, що російські війська планують розширити дорогу на Арабатській косі для перекидання військової техніки з метою передислокації GLOC з Армянська, але ці заяви, ймовірно, свідчать про те, що російська влада демонструє рівень занепокоєння, близький до паніки", - заявляють аналітики.

Нагадаємо, що українські захисники за минулі дні знищили ще 400 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 85 тисяч своїх військових.

Також українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі, а артилерія та авіація продовжують убувати позиції окупантів.

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