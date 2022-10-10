Паніка є, дефіциту немає. Як працюють АЗС у Києві та чи є обмеження на паливо

Очевидці заявляють, що на багатьох АЗС столиці утворилися великі черги. Аналогічна ситуація – у багатьох супермаркетах: люди хочуть терміново поповнити запаси продуктів і заправити автомобілі.

Після жахливих масованих ракетних ударів магазини та автозаправки в Києві відновили роботу.

РБК-Україна зібрало інформацію про те, як працюють основні мережі автозаправок у Києві.

Пальне без обмежень. "Створювати черги на АЗС немає сенсу"

Народний депутат та Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що дефіциту нафтопродуктів в Україні немає і в чергах на автозаправки немає сенсу:

На АЗС знову утворилися черги, єдина причина цього - емоційне ірраціональне сприйняття ситуації. Сьогодні у першій половині дня більшість АЗС дійсно не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога", - написав Герус на Facebook.

За його словами, зараз абсолютна більшість АЗС працюють. Нафтопродуктів у країні достатньо і вони роззосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, та й такі удари вже не будуть ефективними, відзначив нардеп:

"Дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на АЗС сенсу немає".

Схожу думку висловлює і директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн: "Черги на АЗС. Паливний ринок функціонує нормально. Є запаси, а головне - стабільно йдуть нові постачання".

Як працюють автозаправки у Києві 10 жовтня: список

"КЛО": мережа закривалася під час повітряної тривоги, зараз всі заправки в місті 10 жовтня вже поновили роботу. Обмежень по продажу палива "в одні руки" немає. Заправки працюють цілодобово: з 23.00 по 05.00 обслуговують автомобілі співробітників критичної інфраструктури та спецтранспорт.

Мережа "SOCAR": Більшість заправок у Києві працюють сьогодні цілодобово (як і інші заправки, під час комендантської години обслуговують спецтранспорт). Обмежень по продажу палива не вводили.

Фото: На багатьох заправках утворилися черги, але людей закликають утриматися від паніки, бо пального достатньо (Getty Images)

У службі клієнтської підтримки мережі SOCAR кажуть, що перебоїв у роботі станцій немає, однак у випадку відключення або перебоїв з електроенергією може бути обмеження у роботі певних сервісів.

Автозаправки "ОККО": Обмежень на продаж палива на "ОККО" немає. Заправки працюють цілодобово.

"Декілька слів щодо роботи мережі - ми в строю. Все в робочому режимі. Нагадаємо також, що у нас можна купити водичку, їжу, побутові товари. Колеги потурбувалися про базові необхідні речі, які можна знайти на полицях наших магазинів", - йдеться у повідомленні мережі на Facebook.

"БРСМ-Нафта": Обмежень по паливу немає, більшість заправок у місті працюють до 22.00, кажуть у службі клієнтської підтримки.

У разі виникнення питань клієнтів автозаправок закликають звертатися на гарячі лінії, а якщо виникнуть перебої у мобільному зв'язку, можна звертатися у чат-боти або читати повідомлення заправок у соцмережах.