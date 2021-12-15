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Пандемия, урожай и энергоносители: НБУ назвал причины медленного роста экономики

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Киев, Среда 15 декабря 2021 14:20
Пандемия, урожай и энергоносители: НБУ назвал причины медленного роста экономики Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Экономика Украины растет значительно медленнее, чем прогнозировалось. Это обусловлено рядом факторов, среди которых и последствия пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко для liga.net.

"К сожалению, Национальный банк был вынужден в октябре снизить прогноз по ВВП на 2021 год с 3,8% до 3,1%. Есть целый ряд факторов, почему так вышло. Это касается и темпов уборки урожая, и цен на энергоносители, и ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметил он.

По его словам, предварительные данные за ІІІ квартал показывают рост на 2,4%.

"Это также ниже, чем мы ожидали, что может быть объяснено худшими результатами некоторых базовых отраслей в сентябре. В то же время ситуация немного улучшится в IV квартале, учитывая как минимум перенос сбора рекордного урожая кукурузы на конец года. Поэтому мы считаем, что рост будет близок к нашему прогнозу - около 3%. Что касается следующего года, то сейчас наш октябрьский прогноз выглядит реалистичным - ожидаем роста на 3,8%", - отметил Шевченко.

Напомним, в государственный бюджет на 2022 года заложен рост ВВП Украины на уровне 3,8% - до 5,369 трлн гривен.

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