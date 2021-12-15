Пандемия, урожай и энергоносители: НБУ назвал причины медленного роста экономики

"К сожалению, Национальный банк был вынужден в октябре снизить прогноз по ВВП на 2021 год с 3,8% до 3,1%. Есть целый ряд факторов, почему так вышло. Это касается и темпов уборки урожая, и цен на энергоносители, и ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметил он.

По его словам, предварительные данные за ІІІ квартал показывают рост на 2,4%.

"Это также ниже, чем мы ожидали, что может быть объяснено худшими результатами некоторых базовых отраслей в сентябре. В то же время ситуация немного улучшится в IV квартале, учитывая как минимум перенос сбора рекордного урожая кукурузы на конец года. Поэтому мы считаем, что рост будет близок к нашему прогнозу - около 3%. Что касается следующего года, то сейчас наш октябрьский прогноз выглядит реалистичным - ожидаем роста на 3,8%", - отметил Шевченко.