Пандемия коронавируса внесла корректировки в медреформу Украины, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Пандемия вносит изменения в системы здравоохранения всего мира

Пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию медицинской реформы в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам премьера, пандемия внесла изменения не только в систему здравоохранения Украины, но и всего мира.

"Что касается опорных больниц, они есть. Это один из этапов реформы. Реформа продолжается. Мы будем ее реализовывать, возможно, с некоторыми коррективами, которые вносит коронавирус и пандемия мировая в принципе в организацию медицинской системы мира, не только Украины. Поэтому мы сейчас очень внимательно с экспертами смотрим, как мы будем двигаться вперед с реализацией медреформы", - заявил Шмыгаль

Глава правительства подчеркнул, что будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги Национальной службы здоровья, которые являются заниженными.

"Что касается тарифов НСЗУ - мы просматривали тарифы. Они требуют корректировки и в связи с пандемией, в связи с тем, что второй этап реформы сегодня реализуется в кризисных условиях. Поэтому очень внимательно перечисляем тарифы НСЗУ. Действительно, в некоторых из них есть занижения. Реформа должна принести преимущества и медикам, и пациентам. Там не только в размерах тарифов, но и в принципах тарифов тоже были неточности", - добавил он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что медреформу решили пересмотреть, так как когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больницы.