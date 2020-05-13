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Пандемія коронавірусу внесла корективи в медреформу України, - Шмигаль

Новини » Політика     13.05.2020 - 12:08
Пандемія коронавірусу внесла корективи в медреформу України, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Пандемія вносить зміни до системи охорони здоров'я всього світу

Пандемія коронавірусу внесла корективи в реалізацію медичної реформи в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем'єра, пандемія внесла зміни не тільки в систему охорони здоров'я України, але і всього світу.

"Що стосується опорних лікарень, вони є. Це один з етапів реформи. Реформа триває. Ми будемо її реалізовувати, можливо, з деякими корективами, які вносить коронавірус і світова пандемія в принципі в організацію медичної системи світу, не тільки України. Тому ми зараз дуже уважно з експертами дивимося, як ми будемо рухатися вперед з реалізацією медреформи", - заявив Шмигаль

Глава уряду підкреслив, що будуть переглянуті тарифи на медичні послуги Національної служби здоров'я, які є заниженими.

"Що стосується тарифів НСЗУ - ми переглядали тарифи. Вони вимагають коректування і в зв'язку з пандемією, у зв'язку з тим, що другий етап реформи сьогодні реалізується в кризових умовах. Тому дуже уважно перераховуємо тарифи НСЗУ. Дійсно, у деяких з них є заниження. Реформа має принести переваги і медикам, і пацієнтам. Там не тільки в розмірах тарифів, але і в принципах тарифів теж були неточності", - додав він.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що медреформу вирішили переглянути, так як коли Моз почав аналізувати стару версію другого етапу медичної реформи, то побачив, що по всій Україні повинні закритися 332 лікарні.

Теги Новини України медреформаДенис ШмигальКоронавірус
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