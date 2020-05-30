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Из-за пандемии в мире сократятся расходы на вооружения, - SIRPI

Новости » Политика     30.05.2020 - 09:51
Из-за пандемии в мире сократятся расходы на вооружения, - SIRPI
Фото: солдаты (cumyy.com)

Сокращение расходов будет зависеть не только от экономических факторов

Страны мира сократят расходы на вооружения из-за пандемии коронавируса. Среди прочего, это будет зависеть от политического выбора стран.

Об этом на форуме сообщил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

По его словам, мировые расходы на вооружения будут сокращаться в ближайшие два года, но они по-прежнему остаются огромными.

"В 2019 году расходы на вооружение составили $1,9 трлн, это рекордно высокий уровень. Скорее всего, это станет пиком и в 2020-2021 году можно ожидать снижения расходов. Насколько резким будет это снижение, сложно сейчас предсказать", - сказал Смит.

Директор SIPRI отметил, что сокращение расходов на армии будет зависеть не только от экономических факторов, связанных с коронакризисом, но и от долгосрочного социального и политического выбора стран.

Как сообщалось ранее, в прошлом году расходы на оборону во всем мире составили 1,917 триллиона долларов, это самая большая сумма, потраченная на оборону с момента начала исследований в 1988 году.

Напомним, США сократят число военных на крупнейших за последние 25 лет учениях НАТО Defender Europe 2020 из-за нового типа коронавируса COVID-19.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныармияКоронавирус
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