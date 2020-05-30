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Через пандемію у світі скоротяться витрати на озброєння, - SIRPI

Новини » Політика     30.05.2020 - 09:51
Через пандемію у світі скоротяться витрати на озброєння, - SIRPI
Фото: солдати (cumyy.com)

Скорочення витрат буде залежати не тільки від економічних факторів

Країни світу скоротять витрати на озброєння через пандемію коронавірусу. Серед іншого, це буде залежати від політичного вибору країн.

Про це на форумі повідомив директор Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) Ден Сміт.

За його словами, світові витрати на озброєння будуть скорочуватися в найближчі два роки, але вони як і раніше залишаються величезними.

"У 2019 році витрати на озброєння склали $1,9 трлн, це рекордно високий рівень. Швидше за все, це стане піком і у 2020-2021 році можна очікувати зниження витрат. Наскільки різким буде це зниження, зараз передбачити складно", - сказав Сміт.

Директор SIPRI зазначив, що скорочення витрат на армії буде залежати не тільки від економічних факторів, пов'язаних з коронакризою, але і від довгострокового соціального і політичного вибору країн.

Як повідомлялося раніше, торік видатки на оборону у всьому світі склали 1,917 трильйона доларів, це найбільша сума, витрачена на оборону з моменту початку досліджень у 1988 році.

Нагадаємо, США скоротять кількість військових на найбільших за останні 25 років навчаннях НАТО Defender Europe 2020 з-за нового типу коронавіруса COVID-19.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Збройні сили УкраїниармияКоронавірус
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