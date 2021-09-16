Панама запускает прививочные туры в страну

Правительство Панамы утвердило план вакцинации туристов в попытке поднять туристическую отрасль, сильно пострадавшую от пандемии коронавируса. Таким образом, Панама станет первой страной Центральной Америки, предлагающей вакцинацию для туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Туристы будут получать прививки вакциной AstraZeneca, при этом рекомендуемый интервал между двумя дозами составит от восьми до 12 недель.

Пока не известно, когда инициатива вступит в силу, хотя посетители, желающие сделать прививку, должны будут остановиться как минимум на две ночи в отелях, зарегистрированных в Панамском управлении по туризму.

Экономика Панамы, сократившаяся почти на 18% из-за замедления темпов распространения пандемии, начала вновь открываться после снижения числа инфекций в последние недели, поскольку усилия по вакцинации в стране пошли на спад.