Панахида за воїном у Шацьку призвела до мовного конфлікту: що відомо

Панахида за воєнним, який загинув на Херсонщині під час атаки російського безпілотника, перетворилася на конфлікт через використання російської мови під час церковної служби, що проводилася священниками Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Військові, які прийшли провести побратима в останню путь, висловили обурення тим, що служба відбувалася російською мовою, вважаючи це неповагою до загиблого, який віддав життя за Україну.

Особливо різко виступила вдова одного з військових, яка закликала відмовитися від усього російського на таких подіях і не тільки. Її промову намагалися заглушити церковні півчі, що викликало додаткове напруження.

Поліція втрутилася, а після цього Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради, попросив півчих поважати жінку і не перебивати її промову голосним співом.

Після цього священники покинули місце події, а в селі Плоске, де відбувалася наступна частина церемонії, відспівування загиблого вже проводилося українською мовою.

УПЦ МП

Українська Православна Церква Московського Патріархату довгий час викликала занепокоєння в Україні через свою приналежність до РПЦ та вплив Москви. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, питання про діяльність УПЦ МП стало ще більш актуальним, оскільки цю організацію часто звинувачували у підтримці російської агресії та поширенні проросійської ідеології.

З огляду на безпекові загрози, багато українських регіонів почали забороняти діяльність УПЦ МП на місцевому рівні. У 2022 році українська влада ініціювала перевірки діяльності УПЦ МП на предмет антиукраїнської пропаганди та співпраці з агресором. Після цього кілька областей, зокрема Київська та Вінницька, ухвалили рішення про заборону діяльності УПЦ МП.

Верховна Рада України також почала працювати над законодавством, спрямованим на заборону цієї церкви на державному рівні, зокрема через її зв’язки з Росією та загрози національній безпеці. В серпні УПЦ МП була офіційно заборонена.