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Пальне подорожчало в Україні за лютий: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Україна, Четвер 29 лютого 2024 13:16
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Пальне подорожчало в Україні за лютий: скільки коштують бензин, дизель та автогаз Фото: ціни на дизель, бензин та автогаз зросли за лютий на 2% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні зросли у лютому 2024 року приблизно на 2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 29 лютого на бензин А-95 становлять 51,46 гривні за літр (+0,72 гривні за місяць), на дизельне паливо 51,86 гривні за літр (+1,04 гривні), на автогаз 28,02 гривні за літр (+0,64 гривні).

Пальне подорожчало в Україні за лютий: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Ціни на АЗС 29 лютого

Пальне подорожчало в Україні за лютий: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Причини зміни цін

Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.

Сьогодні нафту Brent коштує близько 83,50 доларів за барель. У лютому ціни практично не змінились.

Як заявив у коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, блокада польськими фермерами українського кордону може призвести до подорожчання автогазу на АЗС до 3 гривень за літр.

За його словами, зростання цін на бензин і дизель, що спостерігається на АЗС, викликане в першу чергу підвищенням світових цін на нафту, які зросли з початку року приблизно на 10%.

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Ціни на бензин
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