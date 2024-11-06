Пальмової олії у деяких продуктах в Україні більше не буде: що змінилось

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №5148, який забороняє використання у виробництві деяких продуктів гідрогенізованих рослинних жирів та олій, а також пальмового стеарину.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний законопроект.
Підписаний президентом законопроект передбачає:
У прикінцевих і перехідних положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тим часом в дію він вводиться через один рік із дня його опублікування.
Згідно з документом, в Україні під час виробництва харчових продуктів забороняється:
Крім того, виробникам забороняється використовувати назви "шоколад", "білий шоколад", "молочний шоколад", "родинний молочний шоколад", "шоколад "a la taza" та "шоколад "familiar a la taza" - якщо в їхніх продуктах містяться тваринні жири (крім молочного жиру).
Аналогічно забороняється використання таких назв, якщо у продуктах містяться рослинні жири (крім тих, які відповідають усім вимогам і зазначені в офіційному переліку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів).
Насамкінець, оператори ринку при постачанні харчових продуктів іншим виробникам зобов'язуються надавати інформацію про кількість трансжирних кислот у своїх продуктах.
А маркування харчової продукції, що містить пальмову олію, має бути чіткою та зрозумілою.
Нагадаємо, пальмова олія - це їстівна рослинна олія, яку отримують із плодів африканської олійної пальми.
Продукти з її додаванням довго зберігаються, тримають форму завдяки тугій структурі та коштують відносно недорого. З огляду на такі якості пальмова олія впродовж останніх років ставала все популярнішою серед деяких виробників.
Водночас пальмова олія містить насичені жирні кислоти, тож вживання продуктів з її додаванням суттєво підвищує їх вміст в організмі.
Згідно з висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вживання пальмової олії призводить до ожиріння та розвитку хронічних захворювань в глобальному масштабі, а її виробництво завдає шкоди природі.
Індустрію з виробництва та продажу пальмової олії порівнюють навіть з виробництвом тютюнових та алкогольних виробів (як за рівнем шкоди для здоров'я та навколишнього середовища, так і за зусиллями рекламних агентств і лобістів, які намагаються приховати від споживачів правду в гонитві за прибутком).
Містити пальмову олію може молочна продукція, напівфабрикати, харчові продукти тривалого зберігання, печиво, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, маргарини тощо.
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